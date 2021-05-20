Новую медицинскую стратегию Львова 20 мая будут представлять на сессии горсовета. По словам Садового, она очень нужна для города.

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Цель Львова – стать первым медицинским хабом в Украине

Садовый рассказал, что год пандемии многому научил. Все больницы города жили своей жизнью и были максимально автономными.

Но COVID-19 показал, что для того, чтобы выжить, должны иметь максимальную кооперацию, максимальное взаимодействие, и они сегодня уже есть. Потому что 8-я больница, больница скорой помощи, детская больница работают в одном направлении – это ургентные больницы,

– отметил мэр.

Городской глава отметил, что в городе также есть больницы восстановительного лечения и родильные дома. По словам Садового, дав этим больницам большую координацию, мы получим лучший сервис для пациентов и больший обмен опытом между врачами.

"Это очень важно, потому что мы не потеряем медицинских работников, а будем платить им более высокую заработную плату", – добавил мэр.

По словам Садового, на сессии новую медицинскую стратегию Львова однозначно поддержат депутаты "Самопомочи", "Варты", "Голоса", "Свободы". Однако в "Европейской Солидарности" пока есть некоторые внутренние дискуссии.

"Но я оптимистично на это все смотрю, потому что это наша с вами жизнь. Мы себе поставили амбициозную цель – быть первым медицинским хабом в Украине и войти в ТОП-200 медицинских объединений мира", – подытожил Садовый.

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Коротко о новой медицинской стратегии во Львове

Реорганизация системы здравоохранения во Львове предусматривает создание трех медицинских объединений: