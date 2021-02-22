Во Львове состоялось судебное заседание относительно курьера Glovo, которого правоохранители остановили пьяным на скутере. Мужчину признали виновным и лишили водительских прав.

Курьер не сможет управлять транспортными средствами в течение года. Также суд его оштрафовал.

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Как остановили пьяного курьера Glovo

По постановлению суда, в ноябре 2020 года патрульные остановили курьера Glovo, который управлял скутером Honda Giorno.

Он ехал по улице Кулиша, что в центре Львова.

Полицейские увидели, что мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения – у него были нарушения координации движений и речи и запах алкоголя.

Однако курьер отказался пройти проверку на состояние опьянения.

Как проходил суд

Обвиняемый не пришел на судебные заседания. Судья Галицкого райсуда Виталий Радченко считает, что мужчина игнорировал суд, чтобы затянуть рассмотрение дела и избежать ответственности.

Однако, исследовав материалы дела, в частности видео с нагрудных камер патрульных, судья признал курьера Glovo виновным в нетрезвом вождении. Мужчину оштрафовали на 10,2 тысячи гривен с лишением права управлять транспортными средствами на год.