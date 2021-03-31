Присвоили 2 миллиона гривен: на фирме брата экс-кандидата в мэры Львова проводят обыски
Правоохранители сообщили о подозрении руководителю фирмы, принадлежащей брату экс-кандидата в мэры Львова. По версии следствия, чиновник присвоил 2 миллиона гривен во время строительства дорог.
Источник:Львовская облпрокуратура
Чиновнику может грозить до 12 лет тюрьмы. Вскоре ему изберут меру пресечения.
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Деньги присвоили во время строительства дорог
- Правоохранители установили, что в период 2018 – 2019 годов фирма-генподрядчик должна была провести капитальный ремонт дорог в поселке Большой Любинь и селе Бартатов Городокского района.
- Работы выполнили не полностью и с нарушением законодательства.
- Однако руководитель хозяйственного общества внес ложные сведения в акты приемки выполненных строительных работ.
- Именно это позволило получить деньги, которые выделили на ремонт.
- По информации следствия, руководитель фирмы завладел почти 2 миллионами гривен.
- Сейчас правоохранители проводят обыски в квартире и по месту работы задержанного руководителя и людей, которые, вероятно, также были причастны к этому правонарушению.
Чиновник присвоил 2 миллиона гривен / Фото Львовской облпрокуратуры
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Правоохранители проводят расследование
Руководителю фирмы-подрядчика сообщили о подозрении в служебном подлоге и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.
Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет в тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.
Чиновнику может грозить 12 лет за решеткой / Фото Львовской облпрокуратуры
Руководителю фирмы сообщили о подозрении / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Львовской облпрокуратуры
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