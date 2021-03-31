Правоохранители сообщили о подозрении руководителю фирмы, принадлежащей брату экс-кандидата в мэры Львова. По версии следствия, чиновник присвоил 2 миллиона гривен во время строительства дорог.

Чиновнику может грозить до 12 лет тюрьмы. Вскоре ему изберут меру пресечения.

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Деньги присвоили во время строительства дорог

Правоохранители установили, что в период 2018 – 2019 годов фирма-генподрядчик должна была провести капитальный ремонт дорог в поселке Большой Любинь и селе Бартатов Городокского района.

Работы выполнили не полностью и с нарушением законодательства.

Однако руководитель хозяйственного общества внес ложные сведения в акты приемки выполненных строительных работ.

Именно это позволило получить деньги, которые выделили на ремонт.

По информации следствия, руководитель фирмы завладел почти 2 миллионами гривен.

Сейчас правоохранители проводят обыски в квартире и по месту работы задержанного руководителя и людей, которые, вероятно, также были причастны к этому правонарушению.

Обратите внимание! По информации сайта публичных закупок Prozorro, в 2018 – 2019 годах договоры о ремонте дорог в Большом Любене и Бартатов заключали с ООО "Добрые Дороги". Согласно данным аналитической системы YouControl, руководителем фирмы является Орест Половинко, а владельцами – Мария Брезицкая и Роман Брезицкий, через ООО "Консалт Девелоп". По информации ZAXID.NET Роман Брезицкий является братом экс-кандидата на должность председателя Львовской ОТГ Назария Брезицкого.



Чиновник присвоил 2 миллиона гривен / Фото Львовской облпрокуратуры

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Правоохранители проводят расследование

Руководителю фирмы-подрядчика сообщили о подозрении в служебном подлоге и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет в тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.



Чиновнику может грозить 12 лет за решеткой / Фото Львовской облпрокуратуры



Руководителю фирмы сообщили о подозрении / Фото Львовской облпрокуратуры



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Львовской облпрокуратуры