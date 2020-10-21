Лоукост-перевозчик FlixBus запускает новые автобусные рейсы в Польшу и Чехию через Львов. С ноября украинцы смогут поехать из Львова в Варшаву и Остраву.

Рейсы будут выполнять перевозчики-партнеры компании. Об этом рассказал директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман на пресс-конференции 20 октября, сообщает Lowcost.ua.

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Открыли новый рейс в Варшаву

Автобусный лоукост-перевозчик FlixBus открыл новое направление Черновцы – Варшава.

Маршрут рейса будет пролегать через такие города – Коломыя, Ивано-Франковск, Львов и Люблин.

Рейсы будут осуществлять трижды в неделю. Перевозчик-компания "Ив-Авто".

Новый рейс в чешскую Остраву

FlixBus открыл еще один новый рейс – из Львова в Остраву.

Маршрут будет пролегать через Краков, Катовице и Богумин.

Рейсы будут выполнять дважды в неделю.

Перевозчиком будет польская компания ASIK.

Рейс будут осуществлять автобусами с пометкой "In cooperation with Flixbus".

Билеты в Остраву будут продавать только на 15 мест в автобусе, специально отведенных для FlixBus.

Когда запустят новые рейсы

Новые рейсы планируют запустить 4 – 5 ноября. Стоимость билета из Львова в Варшаву – от 149 гривен, а в Остраву – от 939 гривен.

Рейсы будут осуществлять перевозчики-партнеры FlixBus, которые соответствуют требованиям компании. В частности автобусы должны быть оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками, туалетом и тому подобное.

Обратите внимание! Евросоюз из-за пандемии коронавируса пока не открыл своих границ для украинцев. Въезд разрешен только определенной категории населения – студентам, дипломатам, людям, имеющим рабочие визы и тому подобное. МИД Украины разработал интерактивную карту, на которой туристы могут увидеть, пускает ли определенная страна украинцев и какие условия для въезда.