FlixBus запускает новые рейсы в Польшу и Чехию через Львов: детали
Лоукост-перевозчик FlixBus запускает новые автобусные рейсы в Польшу и Чехию через Львов. С ноября украинцы смогут поехать из Львова в Варшаву и Остраву.
Рейсы будут выполнять перевозчики-партнеры компании. Об этом рассказал директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман на пресс-конференции 20 октября, сообщает Lowcost.ua.
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Открыли новый рейс в Варшаву
- Автобусный лоукост-перевозчик FlixBus открыл новое направление Черновцы – Варшава.
- Маршрут рейса будет пролегать через такие города – Коломыя, Ивано-Франковск, Львов и Люблин.
- Рейсы будут осуществлять трижды в неделю. Перевозчик-компания "Ив-Авто".
Новый рейс в чешскую Остраву
- FlixBus открыл еще один новый рейс – из Львова в Остраву.
- Маршрут будет пролегать через Краков, Катовице и Богумин.
- Рейсы будут выполнять дважды в неделю.
- Перевозчиком будет польская компания ASIK.
- Рейс будут осуществлять автобусами с пометкой "In cooperation with Flixbus".
- Билеты в Остраву будут продавать только на 15 мест в автобусе, специально отведенных для FlixBus.
Когда запустят новые рейсы
Новые рейсы планируют запустить 4 – 5 ноября. Стоимость билета из Львова в Варшаву – от 149 гривен, а в Остраву – от 939 гривен.
Рейсы будут осуществлять перевозчики-партнеры FlixBus, которые соответствуют требованиям компании. В частности автобусы должны быть оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками, туалетом и тому подобное.
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