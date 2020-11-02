Разлили техническое масло: фонтан перед Оперным театром во Львове пытались повредить
Во Львове пытались повредить новый сухой фонтан перед Оперным театром. Злоумышленники разлили на поверхность техническое масло. Львовский городской совет обратится в полицию.
Масло просочилось в техническое помещение. Однако фильтры его задержали и фонтан не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Как злоумышленники пытались повредить фонтан
Председатель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля рассказал, что разлив технического масла он расценивает, как попытку повредить новый фонтан.
Масло (смазочное масло – 24 канал) было разлито так, что оно просочилось внутрь. Однако благодаря специально установленным фильтрам его выловили, и оно не повредило оборудование, расположенное в техническом помещении (под землей),
– добавил Зозуля.
За попытку сломать фонтан перед Оперным театром направят письмо в полицию. Кроме этого город усилит охрану площади и фонтана.
Коротко об обновленном фонтане перед Оперным театром
- На площади перед Львовским оперным театром 22 октября заработал новый сухой фонтан.
- Его построили при финансовой поддержке благотворительного фонда "Сокар Благо".
- Проект фонтана создали киевские архитекторы, которые предложили новое концептуальное перевоплощение всего пространства возле Оперного театра.
- Работы по обустройству площади продолжаются.
- Создание нового фонтана стоило около 1,5 миллиона долларов.
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