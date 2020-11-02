Во Львове пытались повредить новый сухой фонтан перед Оперным театром. Злоумышленники разлили на поверхность техническое масло. Львовский городской совет обратится в полицию.

Масло просочилось в техническое помещение. Однако фильтры его задержали и фонтан не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как злоумышленники пытались повредить фонтан

Председатель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля рассказал, что разлив технического масла он расценивает, как попытку повредить новый фонтан.

Масло (смазочное масло – 24 канал) было разлито так, что оно просочилось внутрь. Однако благодаря специально установленным фильтрам его выловили, и оно не повредило оборудование, расположенное в техническом помещении (под землей),

– добавил Зозуля.

За попытку сломать фонтан перед Оперным театром направят письмо в полицию. Кроме этого город усилит охрану площади и фонтана.

Коротко об обновленном фонтане перед Оперным театром