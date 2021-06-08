В фонтанах и мусорниках: где львовяне паркуют электросамокаты – курьезные фото и видео

Электросамокаты во Львове стали удивительно популярными. Однако с этим видом транспорта случается много курьезов – львовяне паркуют их в мусорниках и фонтанах, ломают и используют как прилавки. 24 канал собрал самые интересные фото, как во Львове издеваются над арендованными электросамокатами.

Львовские электросамокаты можно увидеть буквально везде – на детских площадках, в водоемах и фонтанах и даже в мусорниках. Пользователи соцсетей охотно делятся фотографиями интересных "находок".

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Электросамокаты "паркуют" в фонтанах и водоемах

На Площади Рынок недавно обнаружили интересную находку. Кто-то решил "запарковать" арендованный электросамокат в фонтане. Его судьба пока неизвестна. Однако очевидно, что самокат даже после ремонта корректно работать не будет.

Самокат утопили в фонтане / Фото "Праздник грибов и форели"

Еще один затонувший электросамокат нашли в водоеме недалеко от Международного аэропорта "Львов". Он пролежал там довольно долго. Поэтому, вполне вероятно, что самокат до сих пор" запаркован " на дне.



Самокат "запарковали" в водоеме / Фото "Варта 1"

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Львовяне паркуют электросамокаты повсюду

Во Львове многие горожане совсем не берегут прокатное имущество. Пользователи соцсетей публикуют множество фото, на которых можно увидеть электросамокаты в самых неожиданных местах: на свалках, на детских и спортивных площадках, посреди дороги или поля. Бабушки, которые продают овощи на стихийных рынках, используют прокатные электросамокаты как прилавки.

Такие действия вызвали шквал комментариев в соцсетях. Люди поделились на 2 лагеря. Многие львовяне возмущены таким поведением. Они утверждают, что во всем виноваты украинский менталитет, отсутствие культуры и уважения. Другие же горожане уверены, что электросамокаты создают много проблем во Львове, поэтому можно делать с ними все, что хочешь.

Смотрите фото, как львовяне паркуют электросамокаты / Фото из соцсетей

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Во Львове даже бабушки борются с самокатами

В телеграм-канале "Типичный Львов" опубликовали довольно забавное видео, на котором бабушка бросает на бок электросамокаты. Инцидент произошел 6 июня на проспекте Свободы.

Вероятно, львовянка не знала принцип работы прокатного электросамоката. Она хотела встать на него и поехать, как все остальные люди. Однако ничего не удавалось, поэтому женщина решила их перевернуть.

Прохожие, которые стали свидетелями происшествия, кричали пенсионерке, чтобы она прекратила хулиганить. Однако женщина делала вид, что ничего не слышит, и продолжала борьбу.

Смотрите видео, как львовская бабушка боролась с электросамокатами: