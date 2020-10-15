Сейчас во Львове активно ремонтируют улицу Бандеры. Активистов и неравнодушных горожан беспокоит, не исчезнет ли брусчатка после ремонта. Однако брусчатка никуда не исчезает – ею замащивают улицы с неактивным движением транспорта.

Много львовских заасфальтированных улочек в исторической части города замащивают брусчаткой. Об этом рассказал бывший архитектор Львова Юлиан Чаплинский в программе ZAXID.NET "Стенка на стенку".

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Урбанисты любят брусчатку

Чаплинский заверил, что то, что урбанисты не любят брусчатку и постоянно хотят ее убрать с улиц города – это настоящий миф.

Мы рассматриваем брусчатку как такой же инструмент в руках проектанта, как и любые другие средства. Есть масса улиц, которые сделаны урбанистами из Института пространственного развития в старой части города, которые были заасфальтированы, а теперь они замощены,

– рассказал бывший главный архитектор Львова.

Укладывают брусчатку преимущественно на внутриквартальных и тупиковых улицах в центре города и историческом ареале. То есть брусчатка никуда не исчезает – ее используют для замощения улиц с неактивным движением автомобилей.

Чаплинский о европейском опыте ремонта дорог

Чаплинский проанализировал опыт европейских городов в ремонте дорог. Он рассказал, что в Вене на центральной улице проектанты очень удачно соединили брусчатку с асфальтом.

Многие львовяне, которые живут в домах на "брусчатых" улицах с активным движением транспорта, жалуются, что из-за шума жить там "невозможно". В Европе, чтобы решить такую же проблему, во время ремонта дороги на проезжей части используют асфальтобетон. Брусчаткой же вымащивают парковочные кармашки и тротуары.

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Какой станет улица Бандеры после ремонта

Во время ремонта на улице Бандеры положат брусчатку на 70 – 80 %. Небольшие полосы между трамвайными рельсами вымостят римским камнем. Это нужно для того, чтобы уменьшить шум во время движения трамваев. Брусчатку, которая останется после ремонта, используют на касательных к Бандере улицах. В частности на Карпинского и части улицы Коновальца.

Там это подходит. Никто не ставит целью вывезти куда-то мостовую, в Европе такие ценности сейчас, у нас – другие,

– добавил Чаплинский.

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Где сейчас лежит брусчатка, которую сняли с улицы Бандеры

Во Львовском горсовете рассказали, что вся брусчатка, которая остается после ремонта дорог, хранится под охраной на улице Пластовой.

"Сейчас ремонтируем улицу Лысенко, там не хватает брусчатки. Мы берем из того запаса, который у нас есть, по акту приема-передачи. По решению исполнительного комитета мы ее передаем на улицу Лысенко", – подытожила заместитель мэра Ирина Маруняк.

Сейчас на складе хранится 3559 квадратных метров грубой брусчатки и 4712 – мозаики.