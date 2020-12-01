Во Львове определили, где будут продавать елки: адреса официальных мест продажи
Во Львове определили адреса официальных мест продажи новогодних елок. Хвойные будут продавать в 6 районах Львова с 18 декабря по 6 января.
Адреса официальных мест продажи утверждены 1 декабря на заседании исполкома мэрии. Поэтому приобрести елку во Львове можно будет в каждом районе города до 6 января. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Где купить елку в Галицком районе
- улица Волошская.
Где купить елку в Железнодорожном районе
- Патона, 4/1;
- Петлюры, 11 (возле рынка "Любинское сияние");
- Черновицкая – Городецкая (переход);
- Широкая – Гнездовского (возле рынка "Ярмарка").
Где купить елку в Лычаковском районе
- Солодова, 4 (возле рынка "Дары Львовщины");
- Полесская, 2 (возле рынка "Галицкий перекресток");
- Хмельницкого, 120 (возле рынка "Дары Львовщины").
Где купить елку в Сиховском районе
- Сиховская, 16А (возле ООО "Замок");
- проспект Красной Калины, 36 – 40.
Где купить елку в Франковском районе
- Княгини Ольги, 112 (возле ООО "Провесинь Ю. М. М.");
- Научная, 29А (возле ООО "Фест-Вест" ЛТД);
- Владимира Великого, 59-В.
Где купить елку в Шевченковском районе
- Величковского, 8;
- Гайдамацкая, 9А (возле ТЦ "Володар");
- Мазепы, 11 – Филиппа Орлика (напротив рынка "Тополь-1");
- Гринченко, 4Б (возле рынка "Холм");
- Миколайчука, 8 (возле рынка "Светлица-3");
- Шевченко, 360 – 364 (возле рынка "Ярослава");
- проспект Вячеслава Чорновола, 67А (возле рынка "Старый рыцарь").
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