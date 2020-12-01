Во Львове определили адреса официальных мест продажи новогодних елок. Хвойные будут продавать в 6 районах Львова с 18 декабря по 6 января.

Адреса официальных мест продажи утверждены 1 декабря на заседании исполкома мэрии. Поэтому приобрести елку во Львове можно будет в каждом районе города до 6 января. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета. Интересно Рождество отменить нельзя, – Садовый рассказал о локдауне во Львове Где купить елку в Галицком районе улица Волошская. Где купить елку в Железнодорожном районе Патона, 4/1;

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Мазепы, 11 – Филиппа Орлика (напротив рынка "Тополь-1");

Гринченко, 4Б (возле рынка "Холм");

Миколайчука, 8 (возле рынка "Светлица-3");

Шевченко, 360 – 364 (возле рынка "Ярослава");

проспект Вячеслава Чорновола, 67А (возле рынка "Старый рыцарь").