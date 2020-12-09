Во Львове из-за планового ремонта электросетей 10 декабря временно отключат свет в некоторых районах. Без света останутся 6 улиц.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго".

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На каких улицах Львова выключат свет с 9:00 до 20:00

улица Патона – дома № 2/4, 2/5, 2/7.

На каких улицах Львова выключат свет с 8:00 до 17:00

улица Бордянского – дома № 26А, 42, 44, 46;

улица Васильченко – дома № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 , 35, 39, 39а, 41, 43;

улица Гнатевича – дома № 1, 3, 24, 26;

улица Померки – дома № 4, 14, 17, 18, 20, 20б, 24, 28;

улица Травистая – дом № 25.

Обратите внимание! Информацию о других плановых или аварийных отключениях света можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".