Из-за ремонта водопроводов во Львове 12 января на ряде улиц не будет воды: список адресов
Во Львове 12 января на ряде улиц не будет воды / Фото из открытых источников
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы. Поэтому из-за плановых работ во Львове 12 января дома на ряде улиц временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Лобачевского, Бодянского, Тарнавского, Льняной и Котляревского. Водоснабжение планируется восстановить до 16:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
Интересно "Львовоблэнерго" будет ремонтировать электросети: где во Львове не будет света 12 января
Где во Львове не будет воды с 10:00 до 15:00
- улица Заводская – все дома;
- улица Лобачевского – все дома.
Где во Львове не будет воды с 9:45 до 12:00
- улица Белзкая – все дома;
- улица Бодянского – все дома;
- улица Бринского – все дома;
- улица Васильченко – все дома;
- улица Врезанная – все дома;
- улица Галечко – все дома;
- улица Гамалеи – все дома;
- улица Гнатевича – все дома;
- улица Горивская – все дома;
- улица Днепровой Чайки – все дома;
- улица Игорева – все дома;
- улица Ковальская – все дома;
- улица Ковельская – все дома;
- улица Корецкая – все дома;
- улица Крайняя – все дома;
- улица Металлистов – все дома;
- улица Метлинского – все дома;
- улица Милятинского – все дома;
- улица Миргородская – все дома;
- улица Молочная – все дома;
- улица Навои – все дома;
- улица Новознесенская – все дома;
- улица Олийная – все дома;
- улица Падуры – все дома;
- улица Петрусенко – все дома;
- улица Пинская – все дома;
- улица Пластовая – все дома;
- улица Поворотная – все дома;
- улица Полевая – все дома;
- улица Помирки – все дома;
- улица Потелыцкая – все дома;
- улица Радеховская – все дома;
- улица Ратича – все дома;
- улица Ровная – все дома;
- улица Ребета – все дома;
- улица Саковича – все дома;
- улица Сушкевича – все дома;
- улица Таращанская – все дома;
- улица Теребовлянская – все дома;
- улица Туркменская – все дома;
- улица Черкасская – все дома;
- улица Шаткивского – все дома;
- улица Хмельницкого – дома № 116, 116/1, 140, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164.
Где во Львове не будет воды с 10:30 до 16:00
- улица Архипенко – все дома;
- улица Тарнавского – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:30 до 16:00
- улица Господарская – все дома;
- улица Инструментальная – все дома;
- улица Льняная – все дома;
- улица Тычины – все дома;
- улица Хвылевого – дома № 1б, 1а, 2, 3, 4, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11а, 11б, 12, 14, 14а, 14б, 15а, 17а, 17;
- улица Котляревского – все дома.
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