Во Львове 12 января на ряде улиц не будет воды / Фото из открытых источников

"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы. Поэтому из-за плановых работ во Львове 12 января дома на ряде улиц временно останутся без водоснабжения.