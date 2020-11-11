"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети в городе. Поэтому на некоторых улицах Сиховского района Львова 12 ноября временно выключат свет.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Подачу электроэнергии планируют восстановить к 16:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

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На каких улицах выключат свет в Сыховском районе с 9:00 до 16: 00

Зеленая – дома № 389, 391, 393, 395, 405;

Колодезная – дома № 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Межевая – дома № 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 60, 62, 64, 64А;

Надежная – дома № 1, 1Б, 21, 23, 25, 27, 27А;

Розвилистая – дома № 1, 1Б, 21, 23, 25, 27, 27А;

Рассветная – дома № 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;

Слободская – дома № 1, 1А, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 18.

Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".