"Львовводоканал" будет ремонтировать водопроводы: где во Львове 29 декабря не будет воды
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. В частности, из-за ремонта улицы Бандеры без воды останутся улицы, расположенные поблизости. Кроме этого, водоснабжение временно отключат на ряде других львовских улиц.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Богдана Хмельницкого, Пасечной, Политехнической и Бандеры. Водоснабжение планируют восстановить к 21:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 21: 00
- улица Бандеры – все дома;
- улица Русовых – все дома;
- улица Коновальца – дома № 4 – 20, 1 – 23;
- улица Японская – все дома;
- улица Киевская – все дома;
- улица Ефремова – дома № 20 – 32, 1 – 37;
- улица Новый Свет – все дома;
- улица Глубокая – все дома;
- улица Карпинского – все дома;
- улица Архитекторская – все дома;
- улица Брюллова – все дома;
- улица Библиотечная – все дома;
- улица Крушельницкой – все дома;
- улица Матейка – все дома;
- улица Техническая – все дома;
- улица Новаковского – все дома;
- улица Устияновича – все дома;
- улица Профессорская – все дома;
- улица Лукияновича – все дома.
Где во Львове будут подавать воду с пониженным давлением с 9:00 до 21:00
- улица Киевская – все дома;
- улица Левицкого – все дома;
- улица Антоновича – все дома;
- улица Коновальца – дома от № 22 и от №25 до конца улицы;
- улица Здоровья – все дома;
- улица Чупринки – все дома;
- улица Кольберга – все дома;
- улица Вербицкого – все дома;
- улица Брюллова – все дома;
- улица Дорошенко – все дома;
- улица Листопадового Чину – все дома;
- улица Колесы – все дома;
- улица Венецианова – все дома;
- улица Грабовского – все дома;
- улица Драгоманова – все дома;
- улица Богуна – все дома;
- улица Коцюбинского – все дома;
- улица Лукияновича – все дома.
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Где во Львове не будет воды с 11:15 до 21:00
- улица Городоцкая – часть домов;
- улица Бой-Желенского – все дома;
- улица Вийтовича – все дома;
- улица Героев Майдана – все дома;
- улица Глинки – все дома;
- улица Зарицких – все дома;
- улица Кастеловка – все дома;
- улица Котляревского – все дома;
- улица Левинского – все дома;
- улица Лукаша – все дома;
- улица Меретина – все дома;
- улица Ангеловича – все дома;
- улица Озаркевича – все дома;
- улица Остроградских – все дома;
- улица Похила – все дома;
- улица Рылеева – все дома;
- улица Романицького – все дома;
- улица Сеченова – все дома;
- улица Старицкого – все дома;
- площадь Шашкевича – все дома;
- улица Шептицких – все дома.
Где во Львове не будет воды с 12:15 до 15:00
- улица Богдана Хмельницкого – дома № 226 – 292.
Где во Львове не будет воды с 12:45 до 16:00
- улица Пимоненко – дома № 15, 15а, 19.
После окончания ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. Поэтому в это время возможна временная окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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