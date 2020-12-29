Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. В частности, из-за ремонта улицы Бандеры без воды останутся улицы, расположенные поблизости. Кроме этого, водоснабжение временно отключат на ряде других львовских улиц.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Богдана Хмельницкого, Пасечной, Политехнической и Бандеры. Водоснабжение планируют восстановить к 21:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

Интересно Штормовой ветер и мокрый снег: прогноз погоды во Львове и области на 29 декабря

Где во Львове не будет воды с 9:00 до 21: 00

улица Бандеры – все дома;

улица Русовых – все дома;

улица Коновальца – дома № 4 – 20, 1 – 23;

улица Японская – все дома;

улица Киевская – все дома;

улица Ефремова – дома № 20 – 32, 1 – 37;

улица Новый Свет – все дома;

улица Глубокая – все дома;

улица Карпинского – все дома;

улица Архитекторская – все дома;

улица Брюллова – все дома;

улица Библиотечная – все дома;

улица Крушельницкой – все дома;

улица Матейка – все дома;

улица Техническая – все дома;

улица Новаковского – все дома;

улица Устияновича – все дома;

улица Профессорская – все дома;

улица Лукияновича – все дома.

Где во Львове будут подавать воду с пониженным давлением с 9:00 до 21:00

улица Киевская – все дома;

улица Левицкого – все дома;

улица Антоновича – все дома;

улица Коновальца – дома от № 22 и от №25 до конца улицы;

улица Здоровья – все дома;

улица Чупринки – все дома;

улица Кольберга – все дома;

улица Вербицкого – все дома;

улица Брюллова – все дома;

улица Дорошенко – все дома;

улица Листопадового Чину – все дома;

улица Колесы – все дома;

улица Венецианова – все дома;

улица Грабовского – все дома;

улица Драгоманова – все дома;

улица Богуна – все дома;

улица Коцюбинского – все дома;

улица Лукияновича – все дома.

Читайте также Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 29 декабря

Где во Львове не будет воды с 11:15 до 21:00

улица Городоцкая – часть домов;

улица Бой-Желенского – все дома;

улица Вийтовича – все дома;

улица Героев Майдана – все дома;

улица Глинки – все дома;

улица Зарицких – все дома;

улица Кастеловка – все дома;

улица Котляревского – все дома;

улица Левинского – все дома;

улица Лукаша – все дома;

улица Меретина – все дома;

улица Ангеловича – все дома;

улица Озаркевича – все дома;

улица Остроградских – все дома;

улица Похила – все дома;

улица Рылеева – все дома;

улица Романицького – все дома;

улица Сеченова – все дома;

улица Старицкого – все дома;

площадь Шашкевича – все дома;

улица Шептицких – все дома.

Обратите внимание! На улицах Политехнической – Чупринки с 11:30 будет работать водовоз.

Где во Львове не будет воды с 12:15 до 15:00

улица Богдана Хмельницкого – дома № 226 – 292.

Где во Львове не будет воды с 12:45 до 16:00

улица Пимоненко – дома № 15, 15а, 19.

После окончания ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. Поэтому в это время возможна временная окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.

Интересно! Информацию о других плановых и аварийных отключений воды можно узнать на сайте " Львовводоканала".