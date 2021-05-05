Львовские сакуры сейчас находятся на пике цветения. Львовяне и туристы еще могут успеть сделать волшебные весенние фотосессии возле деревьев, покрытых нежно-розовым цветом.

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Площадь Петрушевича

Самым любимым местом для весенних фотосессий львовян и гостей города, безусловно, является площадь Петрушевича. Здесь в конце апреля расцветают сразу больше десятка японских вишен. В этом году на пересечении улиц Руставели и Зеленой аллея сакур расцвела на Пасху.



Сакуры на площади Петрушевича / Фото VGORODE

Улица Зеленая

Весенние фото возле нежно-розовых сакур также можно сделать на пересечении улиц Зеленой и Левицкого. Здесь растет всего 3 дерева, однако цветут они очень красиво. Эти сакуры довольно невысокие. Поэтому фотографии, сделанные здесь, могут быть очень волшебными, так как человеку не нужно что-то придумывать, чтобы сфотографироваться на фоне их цветения.



Сакуры на улице Зеленой / Фото "То є Львів"

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Площадь Мытная

Площадь Мытную, которую совсем недавно реконструировали, тоже украшают цветущие сакуры. Однако львовянам следует еще немного подождать, чтобы молодые японские вишни набрались сил. В этом году на площади расцвели не все сакуры, но они очень ее украшают.



Молодые сакуры на площади Мытной / Фото "То є Львів"

Рынок "Добробут"

Возле рынка "Добробут", который расположен в центре города возле Оперного театра, тоже можно увидеть сакуры. Обычно они цветут достаточно обильно, поэтому весенние фото, бесспорно, получатся непревзойденными.



Сакуры возле рынка "Добробут" / Фото 032.ua

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Улица Городоцкая

Еще одним местом во Львове, где можно увидеть сакуры, является улица Городоцкая. Аллея японских вишен пролегает от церкви святой Анны в направлении центра города. Эти сакуры высадили в 2014 году по инициативе львовских активистов.



Сакуры на улице Городоцкой / Фото Alex Shutyuk

Парк имени Иоанна Павла II

Одним из любимых мест львовян является парк имени Иоанна Павла II, который открыли в 2007 году. Сейчас здесь можно увидеть десятки сакур, которые только начинают расцветать.

Первые японские вишни в парке имени Иоанна Павла II высадили в 2011 году. Тогда город получил подарок от посла Японии – 20 сакур. В 2020 году кто-то повредил несколько деревьев. Поэтому город высадил в парке еще 25 саженцев.

Смотрите фото сакур в парке имени Иоанна Павла II / Фото Романа Балука

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Сакуры возле цирка

Возле Львовского государственного цирка, который расположен на улице Городоцкой, также растет сакура. Пока японская вишня еще довольно молодая, однако через какое-то время она окрепнет и будет удивлять львовян и туристов своей красотой.



Сакуры возле Львовского государственного цирка / Фото 032.ua

Львовский аэропорт

Сфотографироваться возле цветущих сакур можно и возле международного аэропорта "Львов". Здесь есть целая аллея японских вишен. В период своего цветения они чрезвычайно украшают территорию аэропорта.



Сакуры возле аэропорта / Фото "То є Львів"

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Главный железнодорожный вокзал

На отреконструированной площади Дворцовой во Львове тоже можно увидеть сакуры. Японские вишни своим нежно-розовым цветом радуют глаз львовян и туристов, которые проходят мимо площади на главный железнодорожный вокзал. Поэтому, если вы не успели сделать фото с сакурами в центре города, деревья на площади Дворцовой – к вашим услугам.



Возле главного железнодорожного вокзала также цветут сакуры / Фото VGORODE

Церковь святого Архистратига Михаила

Львовяне и гости города также могут полюбоваться цветом сакур на территории церкви святого Архистратига Михаила. Она расположена на улице Винниченко, возле кафе "Кармель".



Сакуры рядом с церковью Архистратига Михаила / Фото "Твоє місто"