Во Львове люди с подозрением на коронавирус могут сдать тест бесплатно в трех медучреждениях. Однако львовяне, которые едут в отпуск, будут сдавать ПЦР-тестирование за деньги.

Из-за увеличения в Украине количества больных COVID-19 растет количество людей, которые хотят протестироваться на эту болезнь. Во Львове ежедневно делают 550 – 1200 бесплатных тестов на коронавирус, сообщает 24 канал.

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Где во Львове можно бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус

В 2 лабораториях Львовского областного лабораторного центра на улице Крупьярской. По понедельникам лаборатория работает с 9:00 до 18:00, а со вторника по пятницу – с 9:00 до 17:00.

на улице Крупьярской. По понедельникам лаборатория работает с 9:00 до 18:00, а со вторника по пятницу – с 9:00 до 17:00. В лаборатории больницы скорой медпомощи Львова . Здесь ПЦР-тест на выявление коронавируса делают пациентам этого медучреждения и первой и восьмой городских больниц. Больница скорой помощи расположена на улице Миколайчука. Она работает круглосуточно.

. Здесь ПЦР-тест на выявление коронавируса делают пациентам этого медучреждения и первой и восьмой городских больниц. Больница скорой помощи расположена на улице Миколайчука. Она работает круглосуточно. В лаборатории научно-исследовательского института Львовского медуниверситета можно сделать как бесплатный, так и платный ПЦР-тест. Лаборатория расположена на улице Зеленой. Она работает с понедельника по пятницу.

Кто может сделать ПЦР-тест бесплатно

Бесплатное ПЦР-тестирование проводят пациентам с подозрением на коронавирус. Его делают дважды – первое проводят перед госпитализацией, а второе – после выписки больного из больницы.

Также бесплатный ПЦР-тест могут сдать люди, контактировавшие с больным COVID-19 и нуждающиеся в плановой операции. В то же время такой тест делают всем пациентам в стационарах.

Бесплатное ПЦР-тестирование можно пройти только после направления семейного врача.

В свою очередь, люди, которые едут отдыхать за границу, и у которых нет симптомов коронавируса, должны платить за ПЦР-тестирования из собственного кармана.

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Сколько стоит ПЦР-тест на коронавирус в частных лабораториях

В частных лабораториях ПЦР-тесты стоят от 1,5 тысячи гривен. Результаты самого дешевого теста поступят за 3 – 4 дня. Если человеку нужен срочный тест, ему придется заплатить от 2,1 тысячи гривен. Тогда результат будет готов в течение дня.

Если в частной лаборатории ПЦР-тест выявит у пациента коронавирус, об этом сообщат в Львовский областной лабораторный центр. Там данные о новом человеке с коронавирусом внесут в Единый реестр больных COVID-19 в Львовской области.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала