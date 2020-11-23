"Львовгаз" продолжает ремонтировать газовые сети города. Из-за запланированных работ 24 ноября ряд львовских улиц временно останется без газоснабжения.

Причина отключения газа – проведение ремонтных работ. Газоснабжение планируют восстановить к 19:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовгаза".

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Где во Львове 24 ноября выключат газ с 8:00 до 19:00

улица Юнакива – дома № 9, 9б, 9в, 9г, 9е, 9ж, 10;

улица Шевченко – дома № 77, 17, 19, 21, 25, 90, 42, 120, 34, 87, 87а, 31;

улица Зализнычна – дома № 7 (а, в, г, д, ж, к, л, м, н, п, с, т), 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

улица Братьев Михновских – дом № 32б;

улица Шведская – дом № 3;

улица Золотая – дома № 42, 28, 26, 25, 21;

улица Шолом-Алейхема – дом № 11;

улица Ерошенко – дома № 13, 14, 16, 2, 28, 30, 34;

улица Раппопорта – дома № 8, 17, 1;

улица Базарная – дома № 20, 20а, 13, 11;

улица Клепаровская – дома № 18, 35а;

улица Бортнянского – дома № 30/32;

улица Степанивны – дома № 31, 45, 47;

улица Чоловского – дом № 2;

улица Яцкова – дом № 15;

улица Комарова – дома № 17, 19, 21;

улица Левандовская – дом № 14.

Обратите внимание! О других плановых отключениях газа во Львове можно узнать на сайте "Львовгаза".