"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети города, поэтому из-за плановых работ в 2 районах Львова 1 декабря временно отключат свет. Некоторые дома останутся без электроэнергии в Лычаковском и Сиховском районах.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют возобновить до 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

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На каких улицах отключат свет в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00

Банаха – дом № 3;

Кобзарская – дома № 2, 3, 5, 7;

Черемухи – дома № 23, 25, 27, 27а, 32, 32а.

На каких улицах отключат свет в Сиховском районе с 10:00 до 17:00

Белоцерковская – дома № 3, 6,

Выгон – дома № 20, 22, 26;

Орлиная – дома № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;

Радость – дома № 4, 8А, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 21а;

Радость боковая – дома № 1А, 3, 8, 9, 11, 15, 17.

Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте " Львовоблэнерго".