"Львовоблэнерго" будет ремонтировать электросети: где не будет света 1 декабря
"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети города, поэтому из-за плановых работ в 2 районах Львова 1 декабря временно отключат свет. Некоторые дома останутся без электроэнергии в Лычаковском и Сиховском районах.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют возобновить до 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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На каких улицах отключат свет в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- Банаха – дом № 3;
- Кобзарская – дома № 2, 3, 5, 7;
- Черемухи – дома № 23, 25, 27, 27а, 32, 32а.
На каких улицах отключат свет в Сиховском районе с 10:00 до 17:00
- Белоцерковская – дома № 3, 6,
- Выгон – дома № 20, 22, 26;
- Орлиная – дома № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;
- Радость – дома № 4, 8А, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 21а;
- Радость боковая – дома № 1А, 3, 8, 9, 11, 15, 17.
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