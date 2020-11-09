Во Львове продолжается ремонт электросетей: где не будет света 10 ноября
"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети. Из-за плановых работ в 3 районах Львова 10 ноября временно выключат свет. Некоторые дома останутся без электроэнергии в Лычаковском, Галицком и Шевченковском районах.
Причина отключения света-проведение ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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На каких улицах выключат свет в Лычаковском районе с 8:00 до 17: 00
- Глинянский Тракт – дома № 9, 9Б, 11, 11а, 15, 16;
- Козика – дома № 6, 8;
- Колумба – дома № 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14;
- Лычаковская – дома № 183, 185, 187, 189, 195, 199.
На какой улице выключат свет в Галицком районе с 8:00 до 17:00
- Стуса – дома № 10, 12, 13, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55.
На каких улицах выключат свет в Шевченковском районе с 9:00 до 17: 00
- Брюховицька (Рясне)– дома № 55А, 115;
- Дивизионная – дома № 1, 2, 3, 3а, 5, 7А, 9, 11, 11а, 13, 15, 18, 42;
- Золотая – дома № 11, 13, 15, 24;
- Холмская – дома № 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 30;
- Чубинского – дома № 21, 21а.
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