Во Львове из-за ремонта электросетей 10 февраля на некоторых улицах будут выключать свет. В частности без электроснабжения останутся дома Лычаковского, Сиховского и Шевченковского районов.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Интересно Работают более 1500 дворников и 141 единица техники: во Львове продолжают бороться с заносами Где выключат свет в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00 улица Сонячна – все дома. Где выключат свет в Сиховском районе с 8:00 до 17:00 улица Героев Крут – дома № 6, 6А, 10;

улица Тернопольская – дома № 13А, 34; Где выключат свет в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00 улица Гайдамацкая – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

улица Хмельницкого – дома № 44, 46, 56, 60, 62, 64, 66, 83, 85, 87, 95, 97;

проспект Черновола – дома № 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 16е, 16ж, 16З. Обратите внимание! Информацию относительно других плановых и аварийных отключений света во Львове можно узнать на сайте " Львовоблэнерго".