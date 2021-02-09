"Львовоблэнерго" будет ремонтировать электросети: где не будет света 10 февраля
В 3 районах Львова 10 февраля выключат свет / 24 канал
Во Львове из-за ремонта электросетей 10 февраля на некоторых улицах будут выключать свет. В частности без электроснабжения останутся дома Лычаковского, Сиховского и Шевченковского районов.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где выключат свет в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Сонячна – все дома.
Где выключат свет в Сиховском районе с 8:00 до 17:00
- улица Героев Крут – дома № 6, 6А, 10;
- улица Тернопольская – дома № 13А, 34;
Где выключат свет в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Гайдамацкая – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- улица Хмельницкого – дома № 44, 46, 56, 60, 62, 64, 66, 83, 85, 87, 95, 97;
- проспект Черновола – дома № 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 16е, 16ж, 16З.
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