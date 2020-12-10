"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети, поэтому из-за плановых работ в 2 районах Львова 11 декабря временно выключат свет. Некоторые дома останутся без электроэнергии в Зализничном и Шевченковском районах.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

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На каких улицах выключат свет в Зализничном районе с 9:00 до 17: 00

Вечерняя – дома № 4, 6, 7, 10, 12, 14;

Кульпарковская – дома № 108а, 108Б, 112, 114, 114А, 116а, 118а, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 142;

Пустомытовская – дома № 3, 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19;

Ранковая – дома № 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21;

Садовая – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 15.

На каких улицах выключат свет в Шевченковском районе с 9:00 до 17: 00

Лановая – дом № 14.

Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".