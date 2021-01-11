"Львовоблэнерго" будет ремонтировать электросети: где во Львове не будет света 12 января
Во Львове 12 января на некоторых центральных улицах не будет света / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей города. Поэтому 12 января из-за плановых работ часть домов в Лычаковском, Галицком, Шевченковском и Зализнычном районах временно останется без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
Интересно Прогноз погоды во Львове и области на 12 января: дороги окутает гололедица
Где не будет света в Галицком районе с 8:00 до 17:00
- улица Кубанская – дом № 15;
- улица Тарнавского – дома № 104А, 104Б, 106, 108.
Где не будет света в Зализнычном районе с 9:00 до 17:00
- улица Бабия – дома № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;
- улица Зоряна – дома № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;
- улица Петлюры – дом № 7;
- улица Пидмиська – дома № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Басараб – дом № 3.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Вишневая – дома № 1, 2А, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13;
- улица Грушевая – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13;
- улица Жовкивская – дома № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 9А, 13;
- улица Очеретяная – дома № 1, 2, 4, 5, 7, 12;
- улица Садовая – дома № 1А, 1В, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19;
- улица Сливовая – дома № 1, 2, 3, 8;
- улица Смолистая – дома № 37, 58 – 67;
- улица Стримка – дома № 2, 2а, 2ц, 3, 4, 5, 6, 7;
- улица Фруктовая – дома № 1б, 5а, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22-24, 26;
- улица Фруктовая Бичная – дома № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 7, 10, 24;
- улица Хмельницкого – дома № 72, 74, 105, 105А, 109а, 113;
- улица Шкильна – дома № 6, 8;
- улица Яблуневая – дома № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Поделиться новостью