Во Львове 12 января на некоторых центральных улицах не будет света / 24 канал

Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей города. Поэтому 12 января из-за плановых работ часть домов в Лычаковском, Галицком, Шевченковском и Зализнычном районах временно останется без света.