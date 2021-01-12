"Львовоблэнерго" продолжает проводить плановые ремонты электросетей города. Поэтому из-за запланированных работ 13 января ряд улиц в Железнодорожном, Лычаковском, Галицком и Франковском районах Львова временно останется без света.

Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

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Где во Львове не будет света в Галицком районе с 8:00 до 17:00

улица Русская – дом № 3;

улица Федорова – дом № 2.

Где во Львове не будет света в Железнодорожном районе с 9:00 до 17:00

улица Бабия – дома № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;

улица Зоряна – дома № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ;

улица Петлюры – дом № 7;

улица Пидмиська – дома № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.

Где во Львове не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00

улица Базальтовая – дома № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 23;

улица Бахматюка – дома № 4, 4А, 8, 8а, 10, 10А, 12, 14, 14А, 16, 20;

улица Буковая – дома № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9Б, 10, 11, 12, 13А, 14, 14А, 15а, 16а, 18, 18а, 19 , 20, 20А, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 42;

улица Винниковская – дома № 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 25, 25А, 27, 29;

улица Гранитная – дома № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 14;

улица Грицая – дома № 15, 17, 19, 24, 26;

улица Дрожжевая – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23;

улица Дубовая – дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 40, 42, 42А, 44;

улица Зборовская – дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

улица Крушельницких – дома № 3, 5, 28;

улица Лычаковская – дома № 162, 162а, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 184а, 184б, 188, 190, 190а, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204 , 206, 206А, 208, 208а, 212, 212а, 212б, 214, 216, 222, 222а, 224, 228, 237, 239, 241, 243, 245, двести сорок пятом, 253, 257, 257а, 261, 263, 265 , 267, 269, 271, 271А, 273, 275, 277, 279, 281, 287;

улица Милорадовича – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

улица Полудневая – дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 17;

улица Поморянская – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10;

улица Сичневая – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

улица Сечевая – дома № 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23 , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46;

улица Телиги – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22а;

улица Холодного – дома № 1, 3, 5, 5а;

улица Яловец – дома № 4, 6, 8, 10, 12, 17, 17А, 17б, 19, 21, 23, 27, 29, 31.

Где во Львове не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00

улица Коновальца – дома № 34, 35, 36, 37, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54Б, 57, 58, 60, 60А , 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А;

улица Мельника – дом № 6А;

улица Художная – дома № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Обратите внимание! Информацию о других плановых отключений света во Львове можно узнать на сайте " Львовоблэнерго".