Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 15 декабря
Во Львове 15 декабря из-за ремонта электросетей в некоторых домах 6 районов города временно выключат свет. Останутся без электроэнергии жители Зализничного, Шевченковского, Лычаковского, Франковского и Сиховского районов.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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На каких улицах выключат свет в Зализничном районе с 8:00 до 17:00
- Гаевая – дома № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18;
- Дидушка – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13а, 13Б, 15;
- Невелыка – дома № 4, 6, 10;
- Олесницкого – дом № 33;
- Олешковская – дома № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- Робсона – дом № 11;
- Рудненська – дома № 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- Кустарниковая – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 14;
- Широкая – дома № 9а, 17, 29, 31, 33, 35, 37.
На каких улицах выключат свет в Лычаковском районе с 10:00 до 17:00
- Кордубы – дома № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8.
На каких улицах выключат свет во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- Героев УПА – дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27;
- Карпинца – дом № 8;
- Полищука – дома № 81, 87А;
- Похыла – дом № 6.
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На каких улицах выключат свет в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- Промышленная – дома № 47, 58.
На каких улицах выключат свет в Сиховском районе
- Кавалеридзе – дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27 – с 9:00 до 15:00;
- Майданная – дома № 1, 6, 6Б, 8, 8а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29 – с 9:00 до 12:00;
- Пироговка – дома № 1, 1А, 2, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14Б, 14В, 14Д, 15, 16, 20, 22, 24, 25а, 28, 30, 32, 34 – с 9:00 до 17:00;
- Полуботка – дома № 21, 23, 25, 27 – с 9:00 до 15:00;
- Садыбна – дома № 1, 3, 3а, 3б, 5, 7, 11, 11А, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а – с 9:00 до 12:00.
На каких улицах выключат свет в Галицком районе с 10:00 до 17:00
- Замковая – дома № 15а, 16, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 31;
- Папаровка – дома 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 15, 16.
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