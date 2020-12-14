Во Львове 15 декабря из-за ремонта электросетей в некоторых домах 6 районов города временно выключат свет. Останутся без электроэнергии жители Зализничного, Шевченковского, Лычаковского, Франковского и Сиховского районов.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

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На каких улицах выключат свет в Зализничном районе с 8:00 до 17:00

Гаевая – дома № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18;

Дидушка – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13а, 13Б, 15;

Невелыка – дома № 4, 6, 10;

Олесницкого – дом № 33;

Олешковская – дома № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Робсона – дом № 11;

Рудненська – дома № 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Кустарниковая – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 14;

Широкая – дома № 9а, 17, 29, 31, 33, 35, 37.

На каких улицах выключат свет в Лычаковском районе с 10:00 до 17:00

Кордубы – дома № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8.

На каких улицах выключат свет во Франковском районе с 9:00 до 17:00

Героев УПА – дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27;

Карпинца – дом № 8;

Полищука – дома № 81, 87А;

Похыла – дом № 6.

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На каких улицах выключат свет в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00

Промышленная – дома № 47, 58.

На каких улицах выключат свет в Сиховском районе

Кавалеридзе – дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27 – с 9:00 до 15:00;

Майданная – дома № 1, 6, 6Б, 8, 8а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29 – с 9:00 до 12:00;

Пироговка – дома № 1, 1А, 2, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14Б, 14В, 14Д, 15, 16, 20, 22, 24, 25а, 28, 30, 32, 34 – с 9:00 до 17:00;

Полуботка – дома № 21, 23, 25, 27 – с 9:00 до 15:00;

Садыбна – дома № 1, 3, 3а, 3б, 5, 7, 11, 11А, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а – с 9:00 до 12:00.

На каких улицах выключат свет в Галицком районе с 10:00 до 17:00

Замковая – дома № 15а, 16, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 31;

Папаровка – дома 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 15, 16.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".