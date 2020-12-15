Во Львове продолжают ремонтировать и заменять электросети. Поэтому из-за плановых работ 16 декабря в Лычаковском районе города некоторые дома временно останутся без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

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На каких улицах выключат свет в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00

Боровиковского – дома № 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16;

Голубца – дома № 2А, 4, 6, 6а, 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 68, 68А, 68Б, 68В;

Грибова – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

Яровая – дома № 14, 16, 20.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".