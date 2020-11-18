"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети. Из-за плановых работ в некоторых домах Железнодорожного района Львова 19 ноября временно выключат свет.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Энергоснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

Читайте также Во Львове запустят новый троллейбус до Центрального автовокзала: детали маршрута

На каких улицах отключат свет в Железнодорожном районе с 8:00 до 17:00

Ботаническая – дом № 17;

Ганкевича – дома № 1, 3, 5, 7, 9;

Озерная – дома № 1, 9;

Папоротная – дома № 1, 3, 4, 5, 6;

Воздушная – дома № 4, 6, 8, 10, 10а, 126.

Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".