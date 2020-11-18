Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 19 ноября
"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети. Из-за плановых работ в некоторых домах Железнодорожного района Львова 19 ноября временно выключат свет.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Энергоснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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На каких улицах отключат свет в Железнодорожном районе с 8:00 до 17:00
- Ботаническая – дом № 17;
- Ганкевича – дома № 1, 3, 5, 7, 9;
- Озерная – дома № 1, 9;
- Папоротная – дома № 1, 3, 4, 5, 6;
- Воздушная – дома № 4, 6, 8, 10, 10а, 126.
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