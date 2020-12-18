Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 21 декабря
Во Львове из-за ремонта электросетей в некоторых домах 3 районов города временно выключат свет. Без электроснабжения останутся жители некоторых домов в Лычаковском, Галицком и Франковском районах.
Причина отключения света – ремонт электросетей. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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Где выключат свет в Галицком районе с 9:00 до 15:00
- улица Петра Дорошенко – дома № 66, 68, 69, 71.
Где выключат свет в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Солнечная – все дома
Где выключат свет во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Аркаса – дома №1, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20;
- улица Жуковского – дома № 2, 3, 5, 6, 8, 11;
- улица Ковалева – дом № 23;
- улица Лазаренко – дома № 36, 48, 48А;
- улица Чупрынки – дома № 51, 53, 56, 56А, 56Б, 58, 58А, 60, 62.
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