Во Львове из-за ремонта электросетей в некоторых домах 3 районов города временно выключат свет. Без электроснабжения останутся жители некоторых домов в Лычаковском, Галицком и Франковском районах.

Причина отключения света – ремонт электросетей. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго". Интересно Прогноз погоды во Львове и области на 19 декабря: на Львовщине снова туман Где выключат свет в Галицком районе с 9:00 до 15:00 улица Петра Дорошенко – дома № 66, 68, 69, 71. Где выключат свет в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00 улица Солнечная – все дома Где выключат свет во Франковском районе с 9:00 до 17:00 улица Аркаса – дома №1, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20;

улица Жуковского – дома № 2, 3, 5, 6, 8, 11;

улица Ковалева – дом № 23;

улица Лазаренко – дома № 36, 48, 48А;

улица Чупрынки – дома № 51, 53, 56, 56А, 56Б, 58, 58А, 60, 62. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключений света в Львове можно узнать на сайте "Львовоблэнерго".