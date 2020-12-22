Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 23 декабря
"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети города. Поэтому из-за плановых работ 23 декабря некоторые дома Зализнычного, Лычаковского, Франковского и Шевченковского районов Львова временно останутся без электроэнергии.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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Где не будет света в Зализнычном районе с 9:00 до 17:00
- улица Городоцкая – дом № 274;
- улица Сборочная – дома № 10, 12;
- улица Зимноводская – дома № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26;
- улица Станционная – дома № 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20;
- улица Холодновидкивская боковая – дом № 6.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Левицкого – дома № 37, 41, 43, 43а, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53;
- улица Рыльского – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10а, 10а/3;
- улица Тершаковцев – дома № 1, 1Б, 4, 4а, 5, 8, 10;
- улица Туган-Барановского – дом № 36.
Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Киевская – дома № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Под Горой – дом № 1.
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