Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 29 декабря 17:33 - Читати новину українською Во Львове 29 декабря в 5 районах выключат свет / 24 канал "Львовоблэнерго" продолжает проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 29 декабря на ряде улиц Галицкого, Железнодорожного, Сиховского, Лычаковского и Шевченковского районов Львова в некоторых домах временно отключат свет. Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго". Интересно Штормовой ветер и мокрый снег: прогноз погоды во Львове и области на 29 декабря Где не будет света в Галицком районе с 8:00 до 17:00 улица Франко – дома № 2, 4, 6. Где не будет света в Железнодорожном районе с 8:00 до 17:00 улица Коновальца – дом № 68;

улица Шухевича – дома № 3, 3а;

улица Яворницкого – дом № 14. Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00 улица Богомольца – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9а, 10, 11а, 15;

улица Кленовича – дома № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

улица Левицкого – дома № 15, 15а;

улица Пекарская – дом № 2;

улица Франко – дома № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Где не будет света в Сиховском районе с 10:00 до 17: 00 улица Белоцерковская – дом № 4А;

улица Вулецкая – все дома;

улица Днистерская – дома № 18, 18А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 23а;

улица Дунайская – дома № 2, 4, 6А, 8, 10, 12, 14, 14Б, 16, 18, 22, 26, 28, 30. Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00 улица Буковая – дома № 4, 8, 8а, 9, 11А, 11Б, 13, 17;

улица Высокая – дом № 9а;

улица Грабовая – дома № 8, 10, 12, 14а, 16, 18;

улица Донецкая – дома № 1, 17, 19, 21, 40, 46;

улица Журавлиная – дома № 1, 2, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15;

улица За мостом – дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

улица Зоряная – дома № 6, 8;

улица Издрика Отца – дома № 9в, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 26, 30;

улица Крукова Гора – дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

улица Курортная – дома № 3, 14, 16, 18;

улица Курортная боковая – дома № 4, 5, 6, 7, 12а, 22, 9, 12а, 12б, 14, 16, 20, 22, 24;

улица Озерная – дома № 13, 15, 15а, 15б, 15в, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б-на карте, 27в, 27г, 27д, 27є, 27ж, 29, 31, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

улица Озерная боковая – дома № 1, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 4, 10, 14а, 14Б;

улица Под Горой – дома № 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 9а, 10, 12, 14;

улица Под Осовой – дома № 1, 3/1, 3/2, 5, 7, 7А, 8, 8а, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 12а, 13А, 14, 14А, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 39в, 41, 47, 49, 51, 53А, 53Б;

улица Писковая – дома № 2, 3, 5, 6, 8;

улица Сечевых Стрельцов – дома № 1, 2, 4/6, 12, 14а, 17, 18Б, 19, 20а, 20б, 21, 21а, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 30а, 31, 33, 33в, 35, 35А, 35Б, 35в, 35г, 37, 44, 46, 48, 48а, 48Б, 58, 62б, 64, 64а, 64б;

улица Церковная – дома № 1, 2а, 3а, 5, 6А, 7, 8. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях света во Львове можно найти на сайте " Львовоблэнерго".

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