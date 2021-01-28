Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 29 января
Во Львове 29 января некоторые улицы Железнодорожного, Лычаковского и Франковского районов останутся без света / 24 канал
Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые ремонты электросетей Львова. Поэтому 29 января некоторые улицы в Железнодорожном, Лычаковском и Франковском районах города временно останутся без света.
Источник: "Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света в Железнодорожном районе с 9:00 до 17:00
- улица Вернигоры – дома № 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38;
- улица Головацкого – дома № 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 19в, 20, 22, 23, 23б, 23в, 23г, 24, 25, 26;
- улица Декарта – дома № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 14, 17, 22, 24;
- улица Михновских – дома № 2, 23, 26, 28, 30, 31, 32б, 32б.
- улица Стороженко – дом № 6.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Леси Украинки – дома № 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56;
- улица Лукашевича – дома № 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 50-А, 51, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 87, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 143, 151, 221;
- улица Полевая – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 72, 76, 84, 92, 158.
Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Научная, дом № 37;
- улица Пулюя-дома № 23, 25, 29.
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