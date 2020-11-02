"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети, поэтому из-за плановых работ в 3 районах Львова 3 ноября временно выключат свет. Некоторые дома останутся без электроэнергии в Железнодорожном, Франковском и Сыховском районах.

Причина отключения света-проведение ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго". Читайте также Во Львове в 2021 году отреконструируют еще 2 улицы: детали На каких улицах выключат свет в Железнодорожном районе с 9:00 до 17: 00 Грушевского – дом № 44;

Ловецкая – дома № 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20/1, 20, 20а, 25, 27;

Нечая – дома № 3, 8;

Подлесная – дома № 3, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

Воздушная – дома № 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87;

Потебни – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15;

Серая – дома № 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8;

Субботовская – дома № 5, 7а, 9а, 9б, 13, 14, 16. На каких улицах выключат свет в Сыховском районе с 8:00 до 17: 00 Героев Крут – дома № 6, 6А, 10;

Тернопольская – дом № 34. На каких улицах выключат свет в Шевченковском районе с 10:00 до 17: 00 Боковая Фруктовая – дома № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21в, 22, 24, 26;

Весенняя – дома № 20, 20а, 20б, 20в, 22;

Вишневая – дома № 1, 2а, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13;

Грушевая – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13;

Камышовая – дома № 1, 2, 4, 5, 7, 12;

Садовая – дома № 1а, 1В, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19;

Света – дома № 1, 1а, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19;

Сливовая – дома № 1, 2, 3, 8;

Смолистое – дома № 37, 58 — 67;

Солнечная – дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

Фруктовая – дома № 1б, 5а, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22-24, 26;

Яблоневая – дома № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".