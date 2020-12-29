"Львовоблэнерго" будет ремонтировать электросети: где не будет света 30 декабря
В Лычаковском, Сиховском, Шевченковском и Зализнычном районах 30 декабря выключат свет / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 30 декабря в некоторых домах на улицах Галицкого, Шевченковского, Лычаковского и Зализнычного временно отключат свет.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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Где не будет света в Галицком районе с 11:00 до 15:00
- улица Городоцкая – дома № 39, 41, 43, 45, 51;
- улица Лепкого – дома № 3, 4, 5, 6, 7;
- улица Огиенко – дома № 13, 15, 18, 20.
Где не будет света в Зализнычном районе с 8:00 до 17:00
- улица Дидушка – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13а, 13Б, 15;
- улица Невеликая – дома № 4, 6, 10;
- улица Олесницкого – дом № 33;
- улица Олешковская – дома № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- улица Робсона – дом № 11;
- улица Широкая – дома № 9а, 17, 29, 31, 33, 35, 37.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Донцова – дом № 17;
- улица Короленко – дома № 15, 17, 19;
- улица Лычаковская – дома № 16, 19, 19А, 20, 22;
- улица Ризбярская – дома № 1а, 3, 4, 5.
Где не будет света в Шевченковском районе с 11:00 до 15:00
- улица Шолом-Алейхема – дом № 1.
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