В Лычаковском, Сиховском, Шевченковском и Зализнычном районах 30 декабря выключат свет / 24 канал

Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 30 декабря в некоторых домах на улицах Галицкого, Шевченковского, Лычаковского и Зализнычного временно отключат свет.