"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети. Поэтому через плановые работы в 2 районах Львова 30 ноября временно выключат свет. Некоторые дома останутся без электроэнергии в Зализнычном и Лычаковском районах.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго". Читайте также Львов припорошило снегом: волшебные фото и видео На каких улицах отключат свет в Зализнычном районе с 9:00 до 17:00 Гиацинтовая – дома № 3, 4, 5, 6, 7

Каховская – дома № 12, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26;

Кульпарковская – дома № 108а, 108Б, 112, 114, 114А, 116а, 118а, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 142;

Патона – дома № 8, 10, 14, 16, 18, 20;

Пустомытовская – дома № 3, 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19;

Утренняя – дома № 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21;

Садовая – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 15;

Трещакивського – дома № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а;

Тюльпанова – дома № 4, 6, 7, 8, 9, 11. На каких улицах отключат свет в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00 Банаха – дом № 3;

Игорева – дом № 10;

Кобзарская – дома № 2, 3, 5, 7

Черемухи – дома № 23, 25, 27, 27а, 32, 32а. Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".