Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 30 ноября
"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети. Поэтому через плановые работы в 2 районах Львова 30 ноября временно выключат свет. Некоторые дома останутся без электроэнергии в Зализнычном и Лычаковском районах.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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На каких улицах отключат свет в Зализнычном районе с 9:00 до 17:00
- Гиацинтовая – дома № 3, 4, 5, 6, 7
- Каховская – дома № 12, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26;
- Кульпарковская – дома № 108а, 108Б, 112, 114, 114А, 116а, 118а, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 142;
- Патона – дома № 8, 10, 14, 16, 18, 20;
- Пустомытовская – дома № 3, 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19;
- Утренняя – дома № 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21;
- Садовая – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 15;
- Трещакивського – дома № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а;
- Тюльпанова – дома № 4, 6, 7, 8, 9, 11.
На каких улицах отключат свет в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00
- Банаха – дом № 3;
- Игорева – дом № 10;
- Кобзарская – дома № 2, 3, 5, 7
- Черемухи – дома № 23, 25, 27, 27а, 32, 32а.
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