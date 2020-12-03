"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети, поэтому через плановые работы в 2 районах Львова 4 декабря временно отключат свет. Некоторые дома останутся без электроэнергии в Зализнычном и Галицком районах.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго". Читайте также Потепление и штормовой ветер: прогноз погоды во Львове на 4 декабря На каких улицах отключат свет в Зализнычном районе с 8:00 до 17:00 Бабия – дома № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;

Зоряна – дома № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;

Петлюры – дом № 7;

Пидмиська – дома № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23. На каких улицах отключат свет в Галицком районе с 10:00 до 13:00 Вирменская – дома № 7, 13, 17, 28, 30;

Друкарская – дома № 4;

Краковская – дома № 7, 9. Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".