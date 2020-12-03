Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 4 декабря
"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети, поэтому через плановые работы в 2 районах Львова 4 декабря временно отключат свет. Некоторые дома останутся без электроэнергии в Зализнычном и Галицком районах.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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На каких улицах отключат свет в Зализнычном районе с 8:00 до 17:00
- Бабия – дома № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;
- Зоряна – дома № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;
- Петлюры – дом № 7;
- Пидмиська – дома № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.
На каких улицах отключат свет в Галицком районе с 10:00 до 13:00
- Вирменская – дома № 7, 13, 17, 28, 30;
- Друкарская – дома № 4;
- Краковская – дома № 7, 9.
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