Во Львове продолжают ремонтировать электросети. Поэтому из-за плановых работ 5 января во некоторых домах Сиховского, Лычаковского, Железнодорожного, Шевченковского, Франковского и Галицкого районов временно отключат свет.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго". Интересно Во Львове на Рождество организуют праздничные обеды для нуждающихся: детали Где во Львове не будет света в Галицком районе с 8:00 до 17:00 улица Героев Майдана – дома № 3, 5, 5А, 5Б, 5Ц, 7, 9, 11А, 15, 17;

улица Глинки – дом № 12;

улица Маланюка – дом № 4;

улица Стуса – дома № 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55;

улица Тихая – дома № 1, 3, 5. Где во Львове не будет света в Железнодорожном районе с 10:00 до 17:00 улица Бабия – дома № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;

улица Зоряна – дома № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ;

улица Петлюры – дом № 7;

улица Пригородная – дома № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23. Где во Львове не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00 улица Глинянский Тракт – дома № 9, 9Б, 11, 11а, 15, 16;

улица Козика – дома № 6, 8;

улица Колумба – дома № 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14;

улица Лычаковская – дома № 183, 185, 187, 189, 195, 199;

улица Мечникова – дома № 16Г, 16Е, 20 39. Где во Львове не будет света в Сиховском районе с 8:00 до 17:00 улица Стуса – дома № 10, 18А, 20, 22. Где во Львове не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00 улица Айвазовского – дом № 22;

улица Бойчука – дома № 3, 5,

улица Владимира Великого – дома № 26, 28, 30, 32, 36;

улица Киевская – дома № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28;

улица Сокильницкая – дом № 74А;

улица Стрыйская – дома № 232, 234, 234а, 236, 244, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 292, 292б , 292в, 292г, 294, 294А, 294Б, 298, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330;

улица Тимошенко – дома № 2, 2А. Где во Львове не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00 улица Линкольна – дом № 3;

улица Шполянская – дом № 22. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключений света во Львове можно узнать на сайте " Львовоблэнерго".