Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 6 апреля
Во Львове 6 апреля более 30 улиц останутся без света / 24 канал
Специалисты "Львовоблэнерго" 6 апреля будут проводить плановый ремонт электросетей. Поэтому во Львове более 30 улиц временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.
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Где во Львове не будет света с 8:00 до 17: 00
- улица Алмазная – дома № 21, 22, 22а, 24;
- улица Беговая, дом № 6;
- улица Брюховицкая – дома № 99, 115, 144а, 161а, 175А, 177а, 214а, 55А;
- улица Выговского, дом № 19;
- улица Ганкевича – дома № 11, 13, 15, 17, 19;
- улица Головатого, дом № 1а;
- улица Зеленая – дом № 107;
- улица Зеленая – дома № 306, 327, 331, 335, 341, 345, 345а, 347, 349, 351, 351а, 353, 355, 355А, 357, 359, 359А, 361, 363, 367, 369, 371, 371а, 373, 373а, 377, 379, 379А, 381;
- улица Караджича – дом № 11;
- улица Любачевская – дома № 1, 10, 10а, 12, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
- улица Межевая – дома № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 34, 34А, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 6, 6а, 8;
- улица Мисливская, дом № 29;
Актуально Под санкции СНБО попали 13 львовских компаний
- улица Мушака – дома № 44 – 44а;
- улица Научная – дома № 92, 94, 96, 96а, 100, 102;
- улица Независимости – дома № 24а, 42а, 42Б, 44, 46, 46в, 47, 48, 50, 50б, 52, 54;
- улица Сотника Панаса – дома № 1а, 1б;
- улица Папоротная – дома № 11, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 7, 9;
- улица Перелетная – дома № 3, 5, 6, 7, 9;
- улица Пикулицкая – дом № 2;
- улица Прилбицкая, дом № 14а;
- улица Розвилистая – дома № 10, 11, 12, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Ряснянская – дома № 106, 112, 116;
- улица Самчука – дом № 7;
- улица Тенистая – дома № 1, 10, 13, 13а, 15, 1а, 1Б, 21, 3, 32, 38, 3а, 3Г, 5, 7, 8, 9, 9а;
- улица Ивана Франко – дома № 119, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148;
- улица Чесановская – дом № 3;
- улица Шевченко – дом № 324;
- улица Ярославенко – дом № 3.
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