Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 6 ноября 13:27, - Читати новину українською В Лычаковском районе Львова 6 ноября выключат свет / 24 канал (Иллюстративное фото) "Львовоблэнерго" продолжает ремонт электросетей в городе. Поэтому из-за плановых работ на некоторых улицах Лычаковского района 6 ноября временно выключат свет. Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Подачу электроэнергии планируют восстановить к 5 часам вечера. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго". Читайте также Во Львове обустроят новое общественное пространство за 28,7 миллиона гривен: фото На каких улицах выключат свет в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00 Бескидская – дом № 20а;

Вильде – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35;

Грушевая – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 10, 12, 14;

Копальная – дома № 11, 13, 14, 15, 16;

Коцкая – дома № 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

Кривчицька Дорога – дома № 1, 2, 2а, 6, 8, 10, 10А, 12, 12А, 12Б;

Межгорная – дома № 8, 11, 13, 21, 23, 25, 25А, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30б, 30в, 30г, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 44, 46, 51;

Низовая – дом № 1;

Нищинского – дома № 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 32, 33;

Чарнецкого – дома № 2, 4, 6;

Чумацька – дома № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11А, 12, 14, 16, 20, 24, 26;

Шишманова – дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Ялтинская – дома № 1, 1А, 1Б, 1В. Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".

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