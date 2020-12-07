Во Львове продолжают ремонтировать и восстанавливать электросети города. Поэтому 8 декабря в некоторых домах Лычаковского, Франковского и Шевченковского районов временно выключат свет.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовобленэрго". Интересно Синоптики предупреждают о порывах штормового ветра: прогноз погоды во Львове на 8 декабря На каких улицах выключат свет во Франковском районе с 9:00 до 17:00 Айвазовского – дом № 3б;

Балтийская – дома № 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 33, 35;

Бойчука – дома № 26, 26а, 28, 30, 45, 47, 51;

Княгини Ольги – дома № 102, 104;

Музыки – дома № 3б, 3в, 3г, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47, 48а, 48б, 50, 50б, 62, 64, 66, 68, 70. На каких улицах выключат свет в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00 Голубца – дома № 58, 64, 66, 69, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 102б, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 122, 122а;

Горивская – дома № 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 35ц;

Кинцева – дома № 1, 3, 4, 6, 8;

Яловец – дома № 25, 31, 33а, 33б, 33в, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 43а, 43б, 43ц, 45, 45а, 45б, 45в, 47, 49, 51, 51а, 53, 55. На каких улицах выключат свет в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00 Беляшевского – дом № 1;

Дашкевича – дома № 15, 31, 33, 39, 41;

Колодийская – дома № 3, 3а, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

Коринная – дома№ 3 , 5, 9, 16, 18, 18б, 19, 21;

Крутая – дома № 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 22а, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 35а, 37;

Курортная – дом № 6г;

Макаренко – дома № 5, 5а, 7;

Независимости Украины – дома № 18, 20, 29;

Сухомлинского – дома № 3, 3а, 3б, 4, 5а, 5б, 12, 14, 17, 24;

Шевченко – дом № 325;

Ясная – дома № 1, 6а. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".