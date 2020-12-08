"Львовоблэнерго" продолжает проводить капитальный и текущий ремонты электросетей города. Поэтому из-за плановых работу 9 января в Лычаковском, Сиховском, Шевченковском и Франковском районах Львова временно отключат свет.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

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На каких улицах отключат свет в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00

Бодянского – дома № 26А, 42, 44, 46;

Васильченко – дома № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 39а, 41, 43;

Глинянский Тракт – дома № 9, 9Б, 11, 11а, 15, 16;

Гнатевич – дома № 1, 3, 24, 26;

Козика – дома № 6, 8;

Колумба – дома № 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14;

Лычаковской – дома № 183, 185, 187, 189, 195, 199;

Помирки – дома № 4, 14, 17, 18, 20, 20б, 24, 28;

Трависта – дом № 25.

На каких улицах отключат свет в Сиховском районе с 8:00 до 17:00

Стуса – дома № 10, 12, 13, 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55.

На каких улицах отключат свет в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00

Ланова – дом № 14.

На каких улицах отключат свет во Франковском районе с 9:00 до 17:00

Горбачевского – дома № 8, 12, 12А, 17, 17А, 21;

Ефремова – дом № 72;

Кастеливка – дома № 48, 50;

Метрологическая – дома № 2, 3, 4, 6, 8, 10.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях света во Львове можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго".