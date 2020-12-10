Во Львове будут ремонтировать коммуникации: где не будет воды 10 декабря
Из-за ремонта коммуникаций на ряде улиц 10 декабря в 5 районах Львова временно отключат воду. Без водоснабжения останутся жители домов Шевченковского, Франковского, Галицкого, Сиховского и Железнодорожного районов города.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Гординских, Корсунской, Турянского, Антоненко-Давидовича и Широкой. Водоснабжение планируется возобновить до 17:00. Об этом сообщили пресс-службе "Львовводоканала".
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Где отключат воду в Шевченковском районе
- улица Гординских – все дома – с 10:15 до 15:00;
- улица Золотая – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Ерошенко – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Бортнянского – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Квитки-Основьяненко – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Озаркевича – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Шевченко – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Пстрака – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Яцкова и прилегающие – все дома – с 11:00 до 15:00.
Где отключат воду в Сиховском районе
- улица Антоненко-Давидовича – дома № 2, 6 – с 12:00 до 15:00;
- улица Кавалеридзе – дома № 8, 10, 12, 14 – с 12:00 до 15:00.
Где отключат воду в Галицком районе
- улица Матейко – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Озаркевича – все дома – с 11:00 до 15:00.
Где отключат воду в Франковском районе
- улица Бандеры – все дома – с 11:00 до 15:00.
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Где отключат воду в Железнодорожном районе с 10:15 до 16:00
- улица Вовчко – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Морозенко – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Головацкого – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Декарта – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Вернигоры – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Голубовича – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Шараневича – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Юнакива – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Ярослава Мудрого – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Михновских – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Степановны – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Железнодорожная – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Городецкая – все дома – с 11:00 до 15:00;
- улица Агабек Заде – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Бакинская – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Величко – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Головатого – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Дальняя – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Дозвильная – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Дрогобычская – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Дубновская – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Корсунская – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Кричевского – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Лютневая – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Малицкой – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Подгаецкая – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Полтавы – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Флинта – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Журавлиная – все дома – с 10:15 до 16:00;
- улица Выговского – дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 9а, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б , 17 – с 10:15 до 16:00;
- улица Сирко – дом № 25 – с 10:45 до 17:00;
- улица Суботивская – дом № 3 – с 10:45 до 17:00;
- улица Широкая – дома № 64 – 86 – с 10:45 до 17:00.
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