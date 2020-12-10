Из-за ремонта коммуникаций на ряде улиц 10 декабря в 5 районах Львова временно отключат воду. Без водоснабжения останутся жители домов Шевченковского, Франковского, Галицкого, Сиховского и Железнодорожного районов города.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Гординских, Корсунской, Турянского, Антоненко-Давидовича и Широкой. Водоснабжение планируется возобновить до 17:00. Об этом сообщили пресс-службе "Львовводоканала". К теме Из-за ремонта электросетей 10 декабря в части Львова выключат свет: перечень адресов Где отключат воду в Шевченковском районе улица Гординских – все дома – с 10:15 до 15:00;

улица Золотая – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Ерошенко – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Бортнянского – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Квитки-Основьяненко – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Озаркевича – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Шевченко – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Пстрака – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Яцкова и прилегающие – все дома – с 11:00 до 15:00. Где отключат воду в Сиховском районе улица Антоненко-Давидовича – дома № 2, 6 – с 12:00 до 15:00;

улица Кавалеридзе – дома № 8, 10, 12, 14 – с 12:00 до 15:00. Где отключат воду в Галицком районе улица Матейко – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Озаркевича – все дома – с 11:00 до 15:00. Где отключат воду в Франковском районе улица Бандеры – все дома – с 11:00 до 15:00. Интересно Синоптики предупреждают о гололедице: прогноз погоды во Львове и области на 10 декабря Где отключат воду в Железнодорожном районе с 10:15 до 16:00 улица Вовчко – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Морозенко – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Головацкого – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Декарта – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Вернигоры – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Голубовича – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Шараневича – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Юнакива – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Ярослава Мудрого – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Михновских – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Степановны – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Железнодорожная – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Городецкая – все дома – с 11:00 до 15:00;

улица Агабек Заде – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Бакинская – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Величко – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Головатого – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Дальняя – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Дозвильная – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Дрогобычская – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Дубновская – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Корсунская – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Кричевского – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Лютневая – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Малицкой – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Подгаецкая – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Полтавы – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Флинта – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Журавлиная – все дома – с 10:15 до 16:00;

улица Выговского – дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 9а, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б , 17 – с 10:15 до 16:00;

улица Сирко – дом № 25 – с 10:45 до 17:00;

улица Суботивская – дом № 3 – с 10:45 до 17:00;

улица Широкая – дома № 64 – 86 – с 10:45 до 17:00. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды можно посмотреть на сайте "Львовводоканала".