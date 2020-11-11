Во Львове продолжается ремонт улицы Бандеры. По причине запланированных работ 12 ноября некоторые улицы Франковского района останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды — реконструкция дороги на улице Бандеры. Водоснабжение планируют восстановить к 19:00 вечера. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах выключат воду во Франковском районе с 9:00 до 19:00

Архитекторская – все дома;

Библиотечная – все дома;

Глубокая – все дома;

Ефремова – дома №20 – 32, 1 – 37;

Карпинского – все дома;

Киевская – все дома;

Коновальца – дома №4 – 20, 1 – 23;

Новый Свет – все дома;

Русовых – все дома;

Бандеры – все дома;

Старицкого – все дома;

Японская – все дома.

На каких улицах будет подача воды с пониженным давлением

Антоновича – все дома;

Брюллова – все дома;

Вербицкого – все дома;

Дорошенко – все дома;

Здоровья – все дома;

Богуна – все дома;

Киевская – все дома;

Кольберга – все дома;

Коновальца – начиная с домов №25 и 22 до конца улицы;

Нечуя-Левицкого – все дома;

Чупринки – все дома.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию об аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".