Во Львове ремонтируют улицу Бандеры: где не будет воды 12 ноября
Во Львове продолжается ремонт улицы Бандеры. По причине запланированных работ 12 ноября некоторые улицы Франковского района останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды — реконструкция дороги на улице Бандеры. Водоснабжение планируют восстановить к 19:00 вечера. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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На каких улицах выключат воду во Франковском районе с 9:00 до 19:00
- Архитекторская – все дома;
- Библиотечная – все дома;
- Глубокая – все дома;
- Ефремова – дома №20 – 32, 1 – 37;
- Карпинского – все дома;
- Киевская – все дома;
- Коновальца – дома №4 – 20, 1 – 23;
- Новый Свет – все дома;
- Русовых – все дома;
- Бандеры – все дома;
- Старицкого – все дома;
- Японская – все дома.
На каких улицах будет подача воды с пониженным давлением
- Антоновича – все дома;
- Брюллова – все дома;
- Вербицкого – все дома;
- Дорошенко – все дома;
- Здоровья – все дома;
- Богуна – все дома;
- Киевская – все дома;
- Кольберга – все дома;
- Коновальца – начиная с домов №25 и 22 до конца улицы;
- Нечуя-Левицкого – все дома;
- Чупринки – все дома.
После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.
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