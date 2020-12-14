Из-за ремонта коммуникаций 14 декабря на ряде улиц в 3 районах временно отключат воду. Без водоснабжения останутся жители домов Шевченковского, Франковского и Сиховского районов города.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Лазаренко, Антоненко-Давыдовича и Донецкой. Водоснабжение планируют возобновить к 16:15. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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Где выключат воду в Франковском районе с 10:00 до 15:00

улица Яремы – все дома;

улица Славянская – все дома;

улица Лазаренко – дома № 1, 3, 5а, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 15, 21, 23, 27.

Где выключат воду в Шевченковском районе с 10:00 до 15:00

улица Донецкая – все дома.

Где выключат воду в Сыховском районе с 11:15 до 16:15

улица Антоненко-Давыдовича – дом № 11;

улица Кавалеридзе – дома № 2, 4.

После окончания проведения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно загрязнение воды ржавчиной, смываемой со стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно посмотреть на сайте " Львовводоканала".