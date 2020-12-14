Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 14 декабря
Из-за ремонта коммуникаций 14 декабря на ряде улиц в 3 районах временно отключат воду. Без водоснабжения останутся жители домов Шевченковского, Франковского и Сиховского районов города.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Лазаренко, Антоненко-Давыдовича и Донецкой. Водоснабжение планируют возобновить к 16:15. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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Где выключат воду в Франковском районе с 10:00 до 15:00
- улица Яремы – все дома;
- улица Славянская – все дома;
- улица Лазаренко – дома № 1, 3, 5а, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 15, 21, 23, 27.
Где выключат воду в Шевченковском районе с 10:00 до 15:00
- улица Донецкая – все дома.
Где выключат воду в Сыховском районе с 11:15 до 16:15
- улица Антоненко-Давыдовича – дом № 11;
- улица Кавалеридзе – дома № 2, 4.
После окончания проведения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно загрязнение воды ржавчиной, смываемой со стенок водопровода.
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