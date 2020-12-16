Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 16 декабря
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Поэтому 16 декабря ряд улиц Сиховского, Галицкого и Франковского районов Львова временно останется без водоснабжения.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Героев УПА, Снопковской, Вернадского и Кавалеридзе. Водоснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
Интересно "Львовоблэнерго" будет ремонтировать сети: где во Львове не будет света 16 декабря
Где выключить воду во Франковском районе с 9:00 до 16: 00
- улица Ботева – все дома;
- улица связная – все дома;
- улица поперечная – все дома;
- улица Рабочая – все дома;
- улица Терлецкого – все дома;
- улица Кульпарковская – дом № 64а;
- улица Окружная – дома № 50, 50а, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94а, 96;
- улица Героев УПА – дома № 73в, 73, 73/1, 73в/9, 73/в.
Где выключат воду в Галицком районе с 9:15 до 17:00
- улица Снопковская – все дома;
- улица Франко – дома № 81 – 165.
Где выключат воду в Сыховском районе
- улица Кавалеридзе – дома № 2, 4 – с 10:00 до 15:00;
- улица Антоненко-Давыдовича, дом № 11 – с 10:00 до 15:00;
- улица Вернадского – дома № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24 – с 11:45 до 17:00;
- проспект Красной Калины – дома № 110, 112, 114 – с 11:45 до 17:00.
После окончания проведения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно загрязнение воды ржавчиной, смываемой со стенок водопровода.
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