"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Поэтому 16 декабря ряд улиц Сиховского, Галицкого и Франковского районов Львова временно останется без водоснабжения.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Героев УПА, Снопковской, Вернадского и Кавалеридзе. Водоснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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Где выключить воду во Франковском районе с 9:00 до 16: 00

улица Ботева – все дома;

улица связная – все дома;

улица поперечная – все дома;

улица Рабочая – все дома;

улица Терлецкого – все дома;

улица Кульпарковская – дом № 64а;

улица Окружная – дома № 50, 50а, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94а, 96;

улица Героев УПА – дома № 73в, 73, 73/1, 73в/9, 73/в.

Где выключат воду в Галицком районе с 9:15 до 17:00

улица Снопковская – все дома;

улица Франко – дома № 81 – 165.

Где выключат воду в Сыховском районе

улица Кавалеридзе – дома № 2, 4 – с 10:00 до 15:00;

улица Антоненко-Давыдовича, дом № 11 – с 10:00 до 15:00;

улица Вернадского – дома № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24 – с 11:45 до 17:00;

проспект Красной Калины – дома № 110, 112, 114 – с 11:45 до 17:00.

После окончания проведения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно загрязнение воды ржавчиной, смываемой со стенок водопровода.