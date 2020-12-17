"Львовводоканал" продолжает ремонтировать и заменять коммуникации в городе. Поэтому 17 декабря некоторые дома в Лычаковском, Сиховском и Франковском районе Львова временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – замена аварийного участка водопровода на улице Зеленой и ремонтные работы на улицах Бойчука и Максимовича. Водоснабжение планируют восстановить к 22:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

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Где выключат воду в Лычаковском районе с 9:00 до 22:00

улица Шафарика – все дома;

улица Вашингтона – все дома;

улица Пасечная – дома № 71 – 175, 84 – 164;

улица Зеленая – дома № 153, 251;

улица Лисиницкая – все дома;

улица Китайская – все дома;

улица Медовой Пещеры – все дома;

улица Соколиная – все дома;

улица Кузьмы – все дома;

улица Стешенко – все дома;

улица Латвийская – все дома;

улица Майоровка – все дома;

улица Садоводческая – все дома;

улица Ярошинской – все дома;

улица Каштановая – все дома;

улица Тупик – все дома;

улица Рудаки – все дома.

Где выключат воду в Сиховском районе с 9:00 до 22:00

улица Максимовича – все дома – с 10:00 до 13:00;

улица Гашека – все дома – с 10:00 до 13:00;

улица Пироговка – все дома;

улица Пасеки Галицкие – все дома;

улица Длинная – все дома;

улица Хлебная – все дома;

улица Сичинского – все дома;

улица Врубеля – все дома;

улица Пимоненко – дома № 17, 19.

Где выключат воду во Франковском районе с 10:00 до 13:00

улица Айвазовского – все дома;

улица Бойчука – все дома;

улица Боткина – все дома;

улица Грабянки – все дома;

Улица Молдавская – все дома;

улица Музыки – все дома.

Во время проведения ремонтных работ с 11:00 будет работать водовоз во дворе домов № 169 – 175 на улице Пасечной.

После завершения работ работники "Львовводоканала" будут промывать магистральную и уличную водопроводные сети. В период промывки водопровода возможна временная окраска воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Всю информацию о плановых и аварийных отключениях воды можно найти на сайте " Львовводоканала".