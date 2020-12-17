"Львовводоканал" будет заменять коммуникации: где не будет воды 17 декабря
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать и заменять коммуникации в городе. Поэтому 17 декабря некоторые дома в Лычаковском, Сиховском и Франковском районе Львова временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – замена аварийного участка водопровода на улице Зеленой и ремонтные работы на улицах Бойчука и Максимовича. Водоснабжение планируют восстановить к 22:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где выключат воду в Лычаковском районе с 9:00 до 22:00
- улица Шафарика – все дома;
- улица Вашингтона – все дома;
- улица Пасечная – дома № 71 – 175, 84 – 164;
- улица Зеленая – дома № 153, 251;
- улица Лисиницкая – все дома;
- улица Китайская – все дома;
- улица Медовой Пещеры – все дома;
- улица Соколиная – все дома;
- улица Кузьмы – все дома;
- улица Стешенко – все дома;
- улица Латвийская – все дома;
- улица Майоровка – все дома;
- улица Садоводческая – все дома;
- улица Ярошинской – все дома;
- улица Каштановая – все дома;
- улица Тупик – все дома;
- улица Рудаки – все дома.
Где выключат воду в Сиховском районе с 9:00 до 22:00
- улица Максимовича – все дома – с 10:00 до 13:00;
- улица Гашека – все дома – с 10:00 до 13:00;
- улица Пироговка – все дома;
- улица Пасеки Галицкие – все дома;
- улица Длинная – все дома;
- улица Хлебная – все дома;
- улица Сичинского – все дома;
- улица Врубеля – все дома;
- улица Пимоненко – дома № 17, 19.
Где выключат воду во Франковском районе с 10:00 до 13:00
- улица Айвазовского – все дома;
- улица Бойчука – все дома;
- улица Боткина – все дома;
- улица Грабянки – все дома;
- Улица Молдавская – все дома;
- улица Музыки – все дома.
Во время проведения ремонтных работ с 11:00 будет работать водовоз во дворе домов № 169 – 175 на улице Пасечной.
После завершения работ работники "Львовводоканала" будут промывать магистральную и уличную водопроводные сети. В период промывки водопровода возможна временная окраска воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок трубопроводов.
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