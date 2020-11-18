"Львовводоканал" будет ремонтировать водопровод: где не будет воды 18 ноября
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Из-за запланированных работ некоторые улицы Галицкого и Лычаковского районов Львова 18 ноября временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Самчука и Кривчицкая дорога. Водоснабжение планируют восстановить к 15: 00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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На каких улицах выключат воду в Лычаковском районе с 9:00 до 11: 00
- Кривчицкая Дорога;
- Духновича;
- Вильде;
- Рудник;
- Нищинского;
- Мучная;
- Воробкевича;
- Межгорная;
- Низовая;
- Втиха;
- Роскошь;
- Березовая;
- Грушевая;
- Станция Лычаков;
- На Копани;
- Прогулочная;
- На Сторожи;
- Над Джерелом.
На каких улицах выключат воду в Галицком районе с 10:00 до 15: 00
- Козельницька – Все дома;
- Самчука – все дома;
- Франко – дома №101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118.
После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.
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