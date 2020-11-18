"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Из-за запланированных работ некоторые улицы Галицкого и Лычаковского районов Львова 18 ноября временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Самчука и Кривчицкая дорога. Водоснабжение планируют восстановить к 15: 00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах выключат воду в Лычаковском районе с 9:00 до 11: 00

Кривчицкая Дорога;

Духновича;

Вильде;

Рудник;

Нищинского;

Мучная;

Воробкевича;

Межгорная;

Низовая;

Втиха;

Роскошь;

Березовая;

Грушевая;

Станция Лычаков;

На Копани;

Прогулочная;

На Сторожи;

Над Джерелом.

На каких улицах выключат воду в Галицком районе с 10:00 до 15: 00

Козельницька – Все дома;

Самчука – все дома;

Франко – дома №101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию об аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".