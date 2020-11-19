"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Из-за запланированных работ некоторые улицы Шевченковского и Зализнычного районов Львова 19 ноября временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Ряшевской и Тычины. Водоснабжение планируют возобновить к 16:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах выключат воду в Шевченковском районе с 10:30 до 14:00

улица Мазепы – дома № 4, 6, 8, 10, 12;

улица Тычины – дома № 21, 23;

улица Хвылевого – дома № 3, 7, 9.

На каких улицах выключат воду в Зализнычном районе с 10:30 до 16:00

Ряшевская – все дома.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию об аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".