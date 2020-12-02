"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Из-за плановых работ некоторые улицы 5 районов Львова 2 декабря временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – ремонт коммуникаций на улицах Пекарской, Межевой, Княгини Ольги, Рубчака, Шевченко и Фурманской. Водоснабжение планируют восстановить к 17: 00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах выключат воду в Лычаковском районе

улица Левицкого – дом № 67 – с 9:15 до 15:00.

На каких улицах выключат воду в Сиховском районе

улица Колодезная – все дома – с 10:30 до 14:00;

улица Надийная – все дома – с 10:30 до 14:00;

улица Развилистая – все дома – с 10:30 до 14:00;

улица Слободская – все дома – с 10:30 до 14:00;

улица Зеленая – дома № 405, 407 – с 10:30 до 14:00;

улица Межевая – дома № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 64а – с 10:30 до 14:00.

На каких улицах выключат воду в Франковском районе

улица Княгини Ольги – дом № 122 – с 10:00 до 17:00;

улица Рубчака – дома № 10, 12, 14, 17, 17а – с 10:30 до 14:30;

улица Владимира Великого – дома № 15, 17, 19 – с 10:00 до 14:30.

На каких улицах выключат воду в Шевченковском районе

улица Шевченко – дома № 320 – 350 – с 11:00 до 17:00.

На каких улицах выключат воду в Галицком районе

улица Фурманская – все дома – с 11:20 до 17:00.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.