Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Через запланированные работы некоторые улицы Зализнычного района Львова 20 ноября временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улице Орельской. Водоснабжение планируют восстановить до 16:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах отключат воду в районе с 10:00 до 16:00

улица Кондратюка – все дома;

улица Орельская – все дома;

улица Самарская – все дома.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будуь промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды - окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию о аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".