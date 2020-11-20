"Львовводоканал" ремонтирует водопроводы: где не будет воды 20 ноября
Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Через запланированные работы некоторые улицы Зализнычного района Львова 20 ноября временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улице Орельской. Водоснабжение планируют восстановить до 16:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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На каких улицах отключат воду в районе с 10:00 до 16:00
- улица Кондратюка – все дома;
- улица Орельская – все дома;
- улица Самарская – все дома.
После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будуь промывать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды - окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.
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