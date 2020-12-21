Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 21 декабря
"Львовводоканал" продолжает проводить аварийные и плановые ремонты водопроводов города. Поэтому 21 декабря в некоторых домах Галицкого, Шевченковского и Железнодорожного районов временно выключат воду.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Бальзака, Тарнавского и Яворницкого. Водоснабжение планируют восстановить к 15: 00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где не будет воды в Галицком районе с 10:00 до 14:00
- улица Тарнавского – все дома.
Где не будет воды в Железнодорожном районе с 10:15 до 15: 00
- улица Баштанная – все дома;
- улица Головатого – все дома;
- улица Караджича – все дома;
- улица Любинская – все дома;
- улица Охотничья – все дома;
- улица Яворницкого – все дома.
Где не будет воды в Шевченковском районе с 11:00 до 15:00
- улица Бальзака – все дома;
- улица Батуринская – все дома;
- улица Туринковской – все дома;
- улица Клепаровская – дома № 17, 17/17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 24, 24/2, 25, 25а, 28, 28а, 29, 33, 35, 39.
После окончания ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промывать уличную водопроводную сеть. Поэтому в это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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