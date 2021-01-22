"Львовводоканал" продолжает проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 22 января ряд улиц во Львове временно останется без водоснабжения.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Линкольна, Владимира Великого, Гординских и Вернадского. Водоснабжение планируют восстановить до 16:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

Интересно Из-за ремонта электросетей во Львове 22 января будут выключать свет: полный список адресов

Где во Львове не будет воды с 10:00 до 13:00

улица Владимира Великого – дома № 69 – 101.

Где во Львове не будет воды с 10:15 до 14:00

улица Гординских – все дома.

Где во Львове не будет воды с 11:00 до 13:00

улица Вернадского – дома № 16, 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;

улица Драгана – дома № 1, 11, 17, 19, 21;

улица Скрипника – дом № 39;

проспект Красной Калины – дома № 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.

Где во Львове не будет воды с 11:30 до 16:00

улица Кревецкого – все дома;

улица Селянская – все дома;

улица Хвылевого – дома № 36, 38.

После завершения проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая будет смываться с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".