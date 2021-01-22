"Львовводоканал" будет ремонтировать водопроводы: где не будет воды 22 января
Во Львове 22 января ряд улиц временно останется без водоснабжения / Фото из открытых источников
"Львовводоканал" продолжает проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 22 января ряд улиц во Львове временно останется без водоснабжения.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Линкольна, Владимира Великого, Гординских и Вернадского. Водоснабжение планируют восстановить до 16:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
Интересно Из-за ремонта электросетей во Львове 22 января будут выключать свет: полный список адресов
Где во Львове не будет воды с 10:00 до 13:00
- улица Владимира Великого – дома № 69 – 101.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 14:00
- улица Гординских – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:00 до 13:00
- улица Вернадского – дома № 16, 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;
- улица Драгана – дома № 1, 11, 17, 19, 21;
- улица Скрипника – дом № 39;
- проспект Красной Калины – дома № 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.
Где во Львове не будет воды с 11:30 до 16:00
- улица Кревецкого – все дома;
- улица Селянская – все дома;
- улица Хвылевого – дома № 36, 38.
После завершения проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая будет смываться с внутренних стенок водопровода.
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