"Львовводоканал" продолжает проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 23 декабря некоторые улицы во Львове, Сокольниках, Малечковичах и Солонке временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды-ремонтные работы на улицах Сяйво, Скорины, Садоводческой, Дучиминской и в селе Малечковичи. Водоснабжение планируют восстановить к 17: 00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала". Интересно Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 23 декабря Где выключат воду 23 декабря село Сокольники – с 11:30 до 13: 00;

село Малечковичи – с 11:30 до 13: 00;

село Солонка – с 11:30 до 13: 00;

улица Сяйво – дома № 13, 15 – с 9:15 до 13:00;

улица Гашека – дома № 17, 19, 22, 22а – с 10:00 до 17:00;

улица Скорины – дома № 12 – 44 – с 10:00 до 17:00

улица Стрыйская – дома № 108 – 278 – с 11:30 до 13:00;

улица Садоводческая – дома № 43 – 65 – с 11:20 до 13:30;

улица Китайская – дома № 69 – 73 – с 11:20 до 13;30.

улица Алмазная – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Ботаническая – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Ганкевича – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Геца – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Дучиминской – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Кузняровка – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Машинистов – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Озерная – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Папоротна – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Слесарская – все дома – с 11:50 до 13:00;

улица Сушко – все дома – с 11:50 до 13:00. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте "Львовводоканала".