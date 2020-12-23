Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 23 декабря
"Львовводоканал" продолжает проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 23 декабря некоторые улицы во Львове, Сокольниках, Малечковичах и Солонке временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды-ремонтные работы на улицах Сяйво, Скорины, Садоводческой, Дучиминской и в селе Малечковичи. Водоснабжение планируют восстановить к 17: 00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где выключат воду 23 декабря
- село Сокольники – с 11:30 до 13: 00;
- село Малечковичи – с 11:30 до 13: 00;
- село Солонка – с 11:30 до 13: 00;
- улица Сяйво – дома № 13, 15 – с 9:15 до 13:00;
- улица Гашека – дома № 17, 19, 22, 22а – с 10:00 до 17:00;
- улица Скорины – дома № 12 – 44 – с 10:00 до 17:00
- улица Стрыйская – дома № 108 – 278 – с 11:30 до 13:00;
- улица Садоводческая – дома № 43 – 65 – с 11:20 до 13:30;
- улица Китайская – дома № 69 – 73 – с 11:20 до 13;30.
- улица Алмазная – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Ботаническая – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Ганкевича – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Геца – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Дучиминской – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Кузняровка – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Машинистов – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Озерная – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Папоротна – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Слесарская – все дома – с 11:50 до 13:00;
- улица Сушко – все дома – с 11:50 до 13:00.
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