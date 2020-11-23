"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Из-за запланированных работ некоторые улицы Железнодорожного и Лычаковского районов Львова 23 ноября временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Одесской и Левицкого. Водоснабжение планируется возобновить до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

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На каких улицах отключат воду в Железнодорожном районе с 10:30 до 17:00

улица Одесская – все дома;

улица Морозенко – все дома;

улица Голубовича – все дома;

улица Кооперативная – все дома.

На каких улицах отключат воду в Лычаковском районе с 10:45 до 13:00

улица Аральская – все дома;

улица Вахнянина – все дома;

улица Королева – все дома;

улица Коциловского – все дома;

улица Левицкого – все дома;

улица Погулянка – все дома;

улица Телиги – все дома.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут промивать уличную водопроводную сеть. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию об аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".